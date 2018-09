Guerra dei dazi Usa-Cina: Pechino annuncia misure per 50 mld euro, Trump "Li fermeremo"

E' guerra dei dazi tra Usa e Cina. Dopo le misure annunciate ieri da Trump per un valore di 200 miliardi di dollari, Pechino ha reso noto oggi che istituirà nuove tariffe sulle merci statunitensi per un valore di 51 miliardi di euro a partire dal 24 settembre. Immediata la reazione del presidente Usa: reagiremo se la Cina colpisce nostri agricoltori e i nostri operai."La Cina - scrive il presidente americano - ha apertamente dichiarato che sta attivamente cercando di influenzare e cambiare il nostro voto attaccando i nostri agricoltori, allevatori e operai delle industrie a causa della loro lealtà nei miei confronti. Ciò che non capisce è che queste persone sono grandi patrioti e capiscono perfettamente che Pechino si avvantaggia dal commercio con gli Stati Uniti da molti anni; e sanno anche che io so come fermare tutto questo".

