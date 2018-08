Su gratta e vinci e slot machine ci sarà il messaggio "nuoce gravemente alla salute"

Sulle slot e sulle lotterie istantanee verrà apposto il messaggio "nuoce gravemente alla salute", come quello che si legge sui pacchetti delle sigarette, per avvisare i giocatori sui rischi della ludopatia. Lo prevede un emendamento del Pd al Decreto Dignità approvato alla Camera. "Siamo d'accordo con l'impostazione dell'emendamento perché applica la stessa disciplina delle sigarette sia alle lotterie istantanee e sia alle macchine slot che nuocciono gravemente alla salute", ha spiegato il vicepremier Luigi Di Maio prendendo la parola in Aula e cambiando il parere del governo sull'emendamento in "favorevole". La modifica è stata approvata con 445 voti favorevoli.

