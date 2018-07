Ue: superare il vincolo del 3%? Valuteremo i bilanci a ottobre

"La Commissione valuterà i progetti di bilancio per il 2019 di tutti gli Stati membri dell'area dell'euro, compresa l'Italia, dopo la loro presentazione formale in ottobre, nel quadro della normale procedura del semestre europeo". Così fonti della Commissione europea commentano con l'AGI le parole di Matteo Salvini e di Luigi Di Maio che oggi sono tornati a chiedere maggiore flessibilità per l'Italia sul fronte dei conti. Salvini in particolare ha ribadito che l'Italia sarebbe pronta a superare il vincolo del 3% del rapporto deficit/Pil se lo richiedesse "il bene degli italiani".

