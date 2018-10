Google: presentato ricorso a Corte Ue contro maximulta per Android

Google e la sua società madre Alphabet hanno presentato davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea contro la multa record da 4,34 miliardi di euro inflitta dalla Commissione per abuso di posizione dominante del suo sistema operativo per smartphone Android. Lo comunica la Corte di Lussemburgo. A luglio l'Antitrust Ue aveva contestato l'imposizione di Google ai produttori di preinstallare l'applicazione Google Search e la sua applicazione di browsing Chrome come condizione per la concessione della licenza relativa al portale Play Store. Il colosso americano è accusato di aver a pagato alcuni grandi produttori e operatori di reti mobili affinché preinstallassero a titolo esclusivo l'applicazione Google Search sui loro dispositivi e di aver impedito ai produttori che desideravano preinstallare le applicazioni Google di vendere anche un solo dispositivo mobile intelligente funzionante con versioni alternative di Android non approvate da Google (le cosiddette "Android forks"). La multa da 4,34 miliardi è la più alta mai inflitta dall'Antitrust Ue.

