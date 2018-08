Giorgetti: se il 5 settembre la Lega sarà condannata, il partito non esisterà più  

“Se il prossimo 5 settembre il Tribunale del riesame deciderà di requisire tutti i futuri proventi che affluiscono nelle casse della Lega, e che sostanzialmente sono i versamenti dei parlamentari e dei consiglieri, allora il partito non potrà più esistere perché non avrà più soldi”. Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, alla festa de Il Fatto Quotidiano a Marina di Pietrasanta (Lucca). “I soldi che avevamo sono stati presi dalla magistratura – ha proseguito Giorgetti – quindi noi non abbiamo più niente in questo momento.”

