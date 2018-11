Germania: Pil arretra dello 0,2%, prima volta da inizio 2015

Afp Angela Merkel

L'economia tedesca registra un calo dello 0,2% congiunturale nel terzo trimestre, in linea con le attese e contro il +0,5% del secondo trimestre. Su base annuale il Pil tedesco avanza dell'1,1% contro il +2% dei precedenti tre mesi. Lo rileva l'agenzia federale di statistica Destatis. L'arretramento del Pil è in larga misura legato alla discesa dello 0,9% dell'export, mentre le importazioni salgono dell'1,3%. Giu' dello 0,3% anche la spesa per consumi, soprattutto per riluttanza dei tedeschi ad acquistare nuove auto.

