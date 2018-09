L'agenzia di rating Fitch ha tagliato le stime della crescita italiana per il 2018. Le ha portate all'1,2% per quest'anno dall'1,3% di giugno. Confermate invece per il 2019 e 2020 rispettivamente al +1,2% e al +0,9%.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it