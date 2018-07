Fca: sprint in Borsa dopo crollo di ieri, +4,5% a 14,62 euro

Riscatto dei titoli nel portafoglio della famiglia Agnelli dopo il tonfo in Borsa nel giorno dei conti e soprattutto della morte dell'uomo che ha gestito la Fiat negli ultimi 14 anni, lo storico ex ad Sergio Marchionne. Nelle primissime fasi di scambi, le azioni Fca guadagnano il 4,5% a quota 14,6280 euro per azione; bene anche CnhI +1,58% e Ferrari (+1,43%) mentre la holding di famiglia - la Exor - sale dell'1,79%.

