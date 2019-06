Fca: Le Maire, "Sì alla fusione con Renault ma senza fretta"

Il ministro dell'economia francese, Bruno Le Maire, mette in guardia Renault dal fare con troppa precipitazione la fusione con Fca. "Questa operazione, che pure lo Stato francese azionista di Renault si augura, non va fatta senza porre condizioni. Prendiamoci - dice il ministro - il tempo che serve per fare le cose bene, E' un'operazione di grande ampiezza, che punta a creare un campione mondiale dell'auro. Non serve la fretta". L'intervento di Le Maire arriva nel giorno in cui il cda di Renault si riunisce di nuovo per pronunciarsi sulla fusione. "Questo progetto di fusione - aggiunge Le Maire - è un'opportunità, perchè consente di consolidare il settore e di creare un campione europeo mondiale che trovi margini di manovra necessari per finanziare i veicoli elettrici e quelli autonomi".

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.