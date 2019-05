Fca: domani possibile annuncio alleanza con Renault

LOIC VENANCE, MARCO BERTORELLO / AFP

Fca/Renault

Fca e Renault si apprestano ad annunciare domani un progetto di alleanza, che potrebbe avere come obiettivo finale una fusione. lo rivelano a France presse fonti vicine all'operazione, mentre Le Figaro fa sapere che domani si riunisce il cda di Renault che discuterà proprio della possibile alleanza con Fca. "Un annuncio è pronto per essere lanciato nelle prossime ore e forse potrebbe essere reso noto domani mattina prima dell'apertura delle Borse". Nel comunicato, secondo le fonti, i due gruppi si preparano a dire che "stanno studiando la possibilità di un ravvicinamento", che potrebbe sfociare in una "fusione".

