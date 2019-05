Si profila una grande alleanza Fca-Renault

Fca è in trattative avanzate per un'ampia collaborazione con Renault. Lo riporta il Financial Times citando alcune fonti, secondo le quali l'accordo potrebbe tradursi in un ingresso in futuro di Fca nell'alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi.

Da Torino si replica con un no comment e si ricorda che Fca ha sempre detto di essere pronta ad avviare colloqui con tutti in questa fase.

Inoltre tra Fca e Renault c'è già un'intesa per Talento, un furgone prodotto dalla casa automobilistica italiana Fiat Professional dal 2016 e sviluppato per mezzo di un accordo con i francesi.

“Un percorso complicato”

Secondo il Financial Times le trattative sono al momento fra Fca e Renault e non è chiaro quanto sia coinvolta Nissan.

Il giornale britannico definisce "molto avanzate" le trattative tra Fca e Renault. le quali, secondo quanto riferiscono diverse fonti, puntano a stringere legami molto stretti, in quanto le due case automobilistiche cercano di unire le forze per affrontare le sfide strutturali che l'industria automobilistica globale deve affrontare in questa fase.

logo Renault (afp)

Le fonti riferiscono che un eventuale ​ingresso di Fca nell'alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi, "significherebbe intraprendere un percorso complicato che implicherebbe la conquista della Nissan giapponese".

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.