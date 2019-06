Renault: "Delusi per il fallimento della fusione con Fca"

Renault esprime la sua "delusione" per non poter continuare a perseguire l'obiettivo di proposta di Fca, dopo che il gruppo italo-americano ha ritirato ieri notte la sua proposta di fusione. In una nota, il gruppo automobilistico ritiene che tale opportunità fosse stata avanzata "nel momento giusto" e che avesse "una logica industriale avvincente e di grande valore finanziario" che avrebbe dato vita ad un gruppo globale con base europea. Non solo, ma "siamo soddisfatti dell'approccio costruttivo di Nissan e desideriamo ringraziare Fca e il Consiglio di Amministrazione di Renault per gli sforzi intrapresi".

