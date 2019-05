Fca: cda Renault, "Interesse per la fusione"

Il consiglio di amministrazione del Gruppo Renault esaminerà con "interesse" il progetto di fusione paritaria proposta da Fiat Chrysler: lo si legge in una nota del gruppo auto francese. "Dopo un attento esame dei termini della proposta amichevole di Fca, il cda ha deciso di studiare con interesse l'opportunità di questa combinazione", si legge in una nota del gruppo auto francese aggiungendo che la fusione consolida il gruppo e genera valore aggiunto all'alleanza con Nissan e Mitsubishi. In precedenza, un via libera all'operazione era giunto dalla portavoce del governo francese, Sibeth Ndiaye.

