Fca: oggi cda d'urgenza, si discute successione Marchionne

L'ultima sua uscita pubblica, ricorda Lettera43 è datata 26 giugno 2018 a Roma durante la cerimonia di consegna all’Arma dei carabinieri di una Jeep Wrangler.

Ai presenti il manager è apparso molto affaticato nei movimenti e nell'eloquio. Dopo questo evento - in cui Marchionne ha fatto discutere per aver apertamente appoggiato la politica dei dazi di Donald Trump sulle auto - non ci sono state più sue notizie. Secondo indiscrezioni ora si trova in una clinica in Svizzera, dove si è sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Un portavoce di Fca, interpellato in merito, aveva precisato che Marchionne si era operato alla spalla destra ed era in fase di recupero.‚Äč