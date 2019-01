Fca: Manley stiamo rivedendo piano 5 miliardi di investimenti in Italia

"Stiamo rivedendo il piano di investimenti da 5 miliardi di euro in Italia". Lo ha detto l'amministratore delegato di Fca, Mike Manley, segnalando che lo scenario "e' cambiato". "Ci sono una serie di cose che succederanno quest'anno in Europa. Vedremo cosa succede con Brexit e dovremo valutare l'introduzione del bonus/malus in Italia". "L'Europa e' un mercato complesso e dovremo navigare - ha detto - ma resto fiducioso". Fca, ha anche aggiunto, aumentera' la capacita' produttiva in Nord America "in un futuro vicino" per i nuovi modelli Jeep e la crescente domanda.

