Fca: oltre 5 miliardi di investimenti in due anni

Il totale degli investimenti in Italia di Fca ammonterà a più di 5 mld di euro per il periodo 2019- 2021. È quanto hanno detto nel corso di un incontro a Torino con i sindacati l'ad di Fca Mike Manley e il responsabile Emea Pietro Gorlier. Il Chief Operating Officer della regione Emea di Fcam Pietro Gorlier ha illustrato la realizzazione del piano industriale in Italia che prevede entro il periodo 2019-2021 il lancio di 13 nuovi modelli o il restyling di esistenti, oltre a nuove motorizzazioni "con impiego diffuso di tecnologia ibrida o elettrica".

In particolare, Gorlier ha fornito ulteriori dettagli sugli investimenti più importanti che saranno lanciati nelle prossime settimane, tra cui la produzione della nuova 500 elettrica a Mirafiori e la versione europea della Jeep Compass a Melfi, sulla stessa piattaforma e con la stessa tecnologia Phev utilizzati per la Jeep Renegade. Gorlier ha anche annunciato un nuovo modulo produttivo a termoli per i propulsori Benzina FireFly 1.0 e 1.3, aspirati e ibridi. Secondo quanto riferito dal leader della Uilm, Rocco Palombella, alla fine del piano ci sarà la piena occupabilità degli stabilimenti italiani di Fca.

