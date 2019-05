Fca, Elkann: "Abbiamo voluto agire con coraggio come nel 2009"

(Afp) John Elkann

Fca, nella proposta avanzata a Renault, ha "voluto agire con coraggio, come nel 2009". A dirlo, a margine di un evento in Bocconi, il presidente del gruppo, John Elkann. "Abbiamo imparato da allora che queste operazioni si possono fare con benefici, non ci sono impatti né chiusure di stabilimenti. L'Italia avrà benefici se questa opportunità andrà avanti", ha aggiunto.

