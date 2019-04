"Mai stati più forti e così in salute", assicura John Elkann

(Afp) John Elkann

Fiat Chrysler "non è mai stata più forte e così in salute come oggi. Il suo bilancio ci consente di fare gli investimenti opportuni e al contempo d remunerare i nostri azionisti con i dividendi". Lo ha affermato il presidente del gruppo, John Elkann, in apertura di assemblea ad Amsterdam."Siamo pronti a giocare il nostro ruolo in questa nuova ed entusiasmante era dell'industria dell'auto - ha aggiunto - come in passato siamo preparati a prendere decisioni e ad agire con coraggio e creatività, per costruire un futuro solido e ricco di opportunità per Fca". Elkan ha detto anche di aspettarsi "un significativo miglioramento nel secondo semestre", tenendo a sottolineare che la famiglia Agnelli "continuerà ad assicurare impegno di lungo termine e stabilità" al gruppo Fiat Chrysler.

