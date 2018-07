Fca: domani prima riunione esecutiva dell'era Manley

DREW ANGERER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Mike Manley

E' in programma, domani e dopo, al Lingotto, la riunione del Gec, il Group Executive Council, l'organismo decisionale di Fca che riunisce i top manager delle diverse società. Sarà questo il primo appuntamento ufficiale per Mike Manley, nominato ieri amministratore delegato di Fca, in sostituzione di Sergio Marchionne. Mercoledì e giovedì si riuniranno, invece, come da programma, i cda di Fca e Cnh per l'approvazione dei conti semestrali.

