Fca: Altavilla lascia il gruppo, area Emea ad interim a Manley

E' ufficiale: Alfredo Altavilla lascerà Fca "per perseguire altri interessi professionali". In una nota, "l'azienda, nel ringraziarlo per il contributo prestato, gli formula i migliori auguri per il proseguimento della sua carriera". L'amministratore delegato, Mike Manley, assume ad interim la carica di chief operating officer della regione Emea (Europa, Medio Oriente e Africa). Altavilla, prosegue il comunicato, lavorerà con Mike Manley fino alla fine di agosto per assicurare il proprio supporto durante la transizione. Le attività' di Business Development a livello globale saranno riorganizzate a riporto di Richard Palmer, chief financial officer del Gruppo e responsabile Systems and Castings.

