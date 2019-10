Facebook, Instagram e Whatsapp hanno qualche problema, segnalano gli utenti

Nasir Kachroo / NurPhoto

Facebook, Instagram e WhatsApp

Gli utenti di Facebook, Instagram e WhatsApp stanno registrando in questi minuti difficoltà nell’utilizzo delle piattaforme. Migliaia le segnalazioni registrate su Downdetector, il sito che monitora lo stato di accesso e condivisione di social e reti. A giudicare dalla mappa delle segnalazioni, in questo momento le aree più colpite sono, oltre all’Italia, i Paesi Bassi, la Germania, la Francia e il Regno Unito. Su Twitter in queste ore #Instagramdown è l’argomento più discusso, ma le lamentele e le segnalazioni degli utenti si possono leggere anche nelle discussioni raccolte sotto #Facebookdown e #Instagramdown. Gli utenti raccontano di difficoltà nella condivisione dei contenuti e nel caricamento di foto e video. Le segnalazioni hanno cominciato a diffondersi dalle 16.00.

