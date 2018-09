Facebook: hacker scoprono falla nella sicurezza, 50 milioni di profili colpiti

Jaap Arriens / NurPhoto

Caccia alle fake news su Facebook

Facebook ha comunicato di aver scoperto una falla nella sicurezza che avrebbe consentito ad alcuni hacker di accedere a informazioni personali e dettagli su 50 milioni di account. Lo ha scritto la società in un post sul suo blog ufficiale. La società ha spiegato che in questi giorni il suo team di ingegneri ha rilevato che degli hacker hanno scoperto una falla nel codice di Facebook che ha programmato la funzione "Visualizza come", ovvero quella che consente agli utenti di vedere come viene visualizzato il proprio profilo dagli altri utenti.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it