Euro: vola sopra 1,16 dollari, pesano i guai giudiziari Trump

L'euro vola sopra 1,16 dollari e i rublo perde l'1%, per i guai giudiziari di Donald Trump. La posizione del presidente Usa si è fatta più difficile dopo il doppio scacco subito ieri: l'ex manager della sua campagna elettorale, Paul Manafort, è stato condannato per 8 capi d'imputazione, e il suo ex avvocato personale, Michael Cohen, ha ammesso di aver violato la legge sul finanziamento della campagna elettorale, su consiglio dello stesso Trump. La moneta europea passa di mano a 1,1616 dollari.

