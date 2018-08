Eni: Standard & Poor's alza rating ad 'A-', outlook stabile

L'agenzia di rating Standard & Poor's ha rivisto al rialzo il rating a lungo termine di Eni portandolo ad 'A-' con outlook stabile. L'agenzia ha inoltre confermato ad 'A-2' il giudizio a breve termine. La decisione dell'agenzia si basa sul miglioramento degli indicatori finanziari correnti e previsionali, ottenuto grazie alla riduzione dell'indebitamento e alla generazione di cassa. "Sono particolarmente soddisfatto di questo riconoscimento che - ha commentato l'amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi - premia quanto fatto in termini di potenziamento del nostro portafoglio upstream, di ristrutturazione dei business mid-downstream e di rafforzamento della nostra situazione patrimoniale. Tali risultati, conseguiti pur in presenza di un ciclo sfavorevole di mercato come quello degli ultimi anni, ci hanno consentito di mantenere un profilo di business solido e di riconquistare un rating di area A non appena il mercato è tornato a mostrare segni di maggiore stabilità".

