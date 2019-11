Energia: Aie, domanda +1,3% all'anno al 2040, anche richiesta petrolio in aumento

Mirco Toniolo/Errebi / AGF Raffineria Eni (AGF)

La domanda di energia aumenterà dell'1,3% all'anno al 2040. Lo afferma l'Aie nel suo World Energy Outlook 2019 nel Current Policies Scenario che fornisce un quadro di come i sistemi energetici globali si evolverebbero se i governi non apportassero modifiche alle loro politiche esistenti. In questo scenario, tale aumento della domanda "causerà tensioni in tutti gli aspetti dei mercati dell'energia e una continua e forte marcia al rialzo delle emissioni legate all'energia".

Secondo l'Aie la domanda globale di petrolio aumenterà di un milione di barili al giorno al 2025. Non vi è inoltre alcun picco nell'uso di petrolio in generale, poiché vi sono continui aumenti nei settori petrolchimico, dei camion e dei settori della navigazione e dell'aviazione. I maggiori aumenti della produzione tra il 2018 e il 2040 arriveranno dagli Stati Uniti, dall'Iraq e dal Brasile, mentre la quota della produzione di petrolio dai paesi dell'Opec e della Russia scendera' al 47%.

