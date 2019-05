SceltaSicura, l’offerta per passare (da subito e risparmiando) al mercato libero dell’energia​

Articolo realizzato in collaborazione con Eni Gas e Luce.

Il 30 giugno 2020 sarà una data importante per il mondo dell’energia. Troverà, infatti, piena attuazione la liberalizzazione del mercato che non sarà più, come viene chiamato oggi, “tutelato”: non esisteranno più le cosiddette tariffe di tutela oggi stabilite dall’ARERA e i consumatori dovranno scegliere, tra tutti quelli presenti sul mercato, il fornitore che ritengono essere più conveniente e vicino alle loro esigenze.

Se leggendo questo articolo state pensando che, in fondo, quella scadenza sia ancora lontana, è meglio dirvi che in realtà non è proprio così: già oggi, infatti, è possibile uscire dal mercato tutelato dell’energia per sottoscrivere un contratto con un fornitore alternativo. La scelta che ogni consumatore ha davanti è quindi duplice: può aspettare fino all’ultimo per effettuare la scelta o giocare d’anticipo e scegliere fin da subito il contratto energetico del mercato libero che più preferisce.

SceltaSicura, l’offerta di Eni gas e luce

Per incentivare tutti quelli che ancora non hanno compiuto questo passo, Eni gas e luce ha pensato a un’offerta che permette di usufruire subito delle opportunità del mercato libero. Optando per SceltaSicura, il consumatore potrà avere uno sconto del 20%, fino al 30 giugno 2020, sulla componente Prezzo Energia per la luce come definita e trimestralmente aggiornata dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente).

Cosa succede dopo?

In più, per chi avrà aderito a SceltaSicura, Eni gas e luce bloccherà la componente Prezzo Energia per altri 6 mesi, dal 1 luglio al 31 dicembre 2020, applicando la componente Prezzo Energia definita dall’Autorità per la luce nel primo trimestre del 2020. Il cliente conoscerà quindi la nuova componente Prezzo Energia che gli sarà applicata dal 1° luglio 2020 con un anticipo di 6 mesi.

Due soluzioni per il consumatore

Per chi decide di passare a SceltaSicura è possibile scegliere tra due opzioni: la tariffa monoraria o la tariffa bioraria. La prima, è pensata per le persone che hanno un consumo di energia elettrica costante e indifferenziato nel corso di tutta la giornata; la seconda è invece dedicata a coloro che concentrano prevalentemente i propri consumi nella fascia oraria F23, ossia tra le 19 e le 8 nei giorni feriali, il sabato, la domenica e durante le festività e può essere attivata da chi possiede un contatore letto per fasce.

A quanto ammonta il risparmio con SceltaSicura?

È possibile stimare il risparmio tra chi rimane nel mercato tutelato e chi sceglie SceltaSicura visitando il sito

Come si attiva SceltaSicura?

Passare all’offerta di Eni gas e luce è molto semplice e può essere fatto direttamente online, accedendo alla pagina dedicata sul sito enigaseluce.com. L’offerta potrà essere sottoscritta solo dai nuovi clienti residenziali, anche provenienti dal mercato libero con contatore attivo, che passino da un altro fornitore a Eni gas e luce.

Dopo aver letto con attenzione le condizioni contrattuali basterà seguire, passo dopo passo, le indicazioni relative all’attivazione. Per concludere l’operazione è sufficiente avere un documento d'identità e il codice fiscale, una bolletta dell’attuale fornitore e fornire la propria email.

Una volta attivata la fornitura, si potrà usufruire dello sconto del 20%, fino al 30 giugno 2020, sulla componente Prezzo Energia per la luce, come definita e trimestralmente aggiornata dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente).

