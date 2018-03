Petrolio: Opec e Russia valutano alleanza di 10-20 anni

Foto: Alexey Vitvitsky / Sputnik Meeting Opec

I Paesi Opec e la Russia stanno pensando di trasformare la loro alleanza sui tagli alla produzione petrolifera in un'intesa della durata di almeno 10-20 anni. Lo rende noto, in un'intervista all'agenzia Reuters, il Principe della Corona, Mohammed bin Salman, erede al trono del Regno dell'Arabia Saudita, il quale spiega che Riad e Mosca stanno pensando a un'alleanza a più lungo termine, rispetto a quella attuale, per tenere sotto controllo i prezzi. "Stiamo lavorando per passare da un accordo annuale a un accordo di 10-20 anni", ha detto a Reuters l'erede al trono del regno.

