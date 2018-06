​Eni: nuova scoperta a olio nell'offshore dell'Angola

Eni annuncia una nuova scoperta a olio nel prospetto esplorativo Kalimba, situato nel Blocco 15/06 nelle acque profonde dell’offshore dell’Angola. La nuova scoperta è stimata contenere tra i 230 e 300 milioni di barili di olio in posto. Il pozzo esplorativo Kalimba-1 Nfw è localizzato a circa 150 km dalla costa e 50 Km a sud-est dalla Fpso Armada Olombendo (East Hub). Il pozzo è stato perforato dalla nave di perforazione West Gemini in una profondità d’acqua di 458 metri, raggiungendo una profondità totale di 1.901 metri.

Kalimba-1 Nfw ha incontrato uno spessore netto di 23 m di arenarie di età Miocenica con eccellenti proprietà petrofisiche mineralizzate a olio leggero di alta qualità (33° Api). Nel pozzo è stata effettuata un’intensa campagna di acquisizione dati che ha indicato una capacità produttiva superiore ai 5.000 barili di olio.

La scoperta, sottolinea una nota, apre nuove opportunità per l’esplorazione a olio nella parte meridionale del Blocco 15/06, considerata finora principalmente come un’area indiziata a gas, e favorisce ulteriori possibilità di creazione di valore. La Joint Venture del Blocco 15/06, formata da Eni (operatore, 36,8421%), Sonangol P&P (36.8421%) e SSI Fifteen Limited (26.3158%), pianificherà le attività di delineazione della scoperta updip e gli studi per accelerare il suo sviluppo.

L’Angola è un paese chiave per la strategia di crescita organica di Eni, che è presente nel paese sin dal 1980 e dove ha oggi una produzione equity di 155.000 barili giorno di olio equivalente. Nel Blocco 15/06 i due progetti di sviluppo, West Hub e East Hub, producono attualmente 150.000 barili giorni di olio (100%). Eni è anche operatore del blocco Cabinda Norte nell’onshore angolano.

I prossimi start-up nel Blocco 15/06 quest’anno saranno il Miocene Superiore, nell’East Hub, e il Subsea Boosting System per il campo di Mpungi. Inoltre il campo di Vandumbu, che verrà collegato al West Hub, entrerà in produzione alla fine del 2018, in anticipo rispetto ai piani. Questi nuovi start-up aggiungeranno ulteriori 30.000 barili alla produzione complessiva del Blocco 15/06, che nel 2019 supererà i 170,000 barili di olio al giorno.

