Emiliano su Ilva: "Prima salute, poi gli interessi del Paese

“Dobbiamo guardare con attenzione l'offerta, soprattutto quella ambientale. Io ho una gerarchia chiara in testa: viene prima la salute delle persone, poi l'occupazione e gli interessi strategici del paese”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, entrando al Mise per il vertice su Ilva. “È chiaro - ha aggiunto - che oggi sono assolutamente felice che tutte le organizzazioni siano qui, questa non è una decisione tecnica ma c'è da rendere trasparenti i dati sui quali verrà presa la decisione dal ministro. Adesso non solo c'è tutta la regione Puglia ma anche i singoli esponenti. Io non mi sento minimamente diminuito nel mio ruolo di Presidente dal fatto che ci siano tutte le associazioni anzi mi sento vicino alla comunità". E sulla mancata partecipazione del sindaco di Taranto all’incontro, Emiliano ha affermato che verrà “sostituito in qualche maniera , perché la comunità tarantina è presente con i cittadini, il sindaco viene sostituito dai cittadini, è semplicissimo. Quando uno non va ad una riunione il vuoto viene riempito dal pieno".

