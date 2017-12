"Amo Twitter, quanto costa?". Elon Musk scatena il social (e lancia la sua Tesla su Marte)

"Amo Twitter". Elon Musk, fondatore di PayPal e numero uno di Tesla, dal suo profilo Twitter ha dichiarato il suo amore per il social network ed ha subito scatenato una serie di reazioni di utenti che gli hanno chiesto di comprarlo. "Quanto costa?" ha replicato Musk, accendendo una discussione sul fatto che la sua proprietà del social network avrebbe potuto garantirne la sopravvivenza e la propria libertà.

I love Twitter — Elon Musk (@elonmusk) 21 dicembre 2017

Elon Musk è molto attivo su Twitter. Poche ore fa, il 22 dicembre, ha condiviso le prime foto del carico che sarà la 'prova' per il lancio del suo SpaceX in direzione Marte. Sarà la sua Tesla personale, una Roadster rossa cabrio, che volerà verso Marte e che in questi giorni sta facendo le prove generali per il viaggio spaziale. "No, non è uno scherzo" ha twittato l'account ufficiale di Tesla.

Official photo from Elon. pic.twitter.com/RqP5AUhyDM — The Tesla Show (@TheTeslaShow) 22 dicembre 2017

