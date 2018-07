Dl dignita': Confindustria, crea incertezza e limita crescita

Confindustria ribadisce in Parlamento le sue perplessità sul decreto Dignità. Il dl "pur perseguendo obiettivi condivisibili - tra cui il contrasto all'abuso dei contratti flessibili e alle delocalizzazioni selvagge - contiene misure e adotta strumenti che renderanno piu' incerto e imprevedibile il quadro delle regole in cui operano le imprese, disincentivando gli investimenti e limitando la crescita", ha sottolineato il direttore generale di Confindustria, Marcella Panucci, in audizione di fronte alle commissioni Finanze e Lavoro della Camera.

