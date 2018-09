Manovra, Di Maio incalza Tria: "Un ministro serio trova le risorse"

(Agf) Luigi Di Maio

Il vicepremier, Luigi Di Maio, avverte il ministro dell'economia, Giovanni Tria, in vista della presnetazione della legge di Bilancio: "Nessuno ha chiesto le dimissioni del ministro Tria" ma "voglio che il ministro dell'Economia di un governo del cambiamento trovi i soldi per gli italiani che momentaneamente sono in grande difficoltà". Di Maio sottolinea che "gli italiani in difficoltà non possono più aspettare, lo Stato non li può più lasciare soli e un ministro serio i soldi li deve trovare".

