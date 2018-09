Di Maio in Cina: piena fiducia in Tria e nel gioco di squadra del governo

"Ho piena fiducia nel ministro del'Economia, Giovanni Tria, e ho piena fiducia nel gioco di squadra che stiamo facendo come governo". Lo ha dichiarato il vice premier e ministro per il Lavoro e lo Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, oggi a Chengdu, nella Cina Sud-occidentale, durante un incontro con la stampa italiana. Di Maio ha incontrato nel corso della sua prima tappa della missione in Cina il segretario del partito della Provincia del Sichuan, Peng Qinghua, con il quale ha sottoscritto degli accordi istituzionali bilaterali Italia-Sichuan.

"Sono onorato di presenziare domani - ha dichiarato il ministro Di Maio - all'apertura della 17 edizione della Western China International Fair e di inaugurare il Padiglione Italia, che vedrà la presenza di oltre 50 imprese italiane che sapranno onorare questo prestigioso riconoscimento grazie all'affidabilità del Made in Italy e alla capacità dei nostri imprenditori". (AGI)

