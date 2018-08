Di Maio: sulle grandi opere troveremo un accordo con la Lega

Sulle grandi opere “troveremo un accordo, sono estremamente fiducioso”. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, intervenendo alla trasmissione di Rai3 Agorà. “Troveremo un accordo su tutto come abbiamo già fatto. Con la Lega - ha spiegato - abbiamo lavorato benissimo in questi due mesi, abbiamo portato avanti dei provvedimenti su cui a volte noi non eravamo pienamente d’accordo o loro non erano pienamente d’accordo ma abbiamo sempre trovato un punto di caduta. Vi posso assicurare che questo governo è coeso”. Sulle grandi opere il movimento cinque stelle “non ha pregiudizi, ma va ricordato che si tratta di spendere 10 miliardi per andare da Torino a Lione in un paese in cui spesso i cittadini non hanno autobus strada e metro nelle periferie. Facciamo in modo di discuterne in modo tale da risolvere le cose non a mezzo stampa”, ha concluso.

