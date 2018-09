Di Maio: la domenica resterà aperto un negozio su quattro

Il vicepremier Di Maio chiarisce il suo pensiero in merito alla chiusura domenicale dei negozi. "Non dico che sabato e domenica non di fa più la spesa - ha spiegato su La7 - ci sarà un meccanismo di turnazione: resta aperto solo il 25%, il resto chiude". Aggiunge il vicepremier: "E' una cosa di civiltà, la turnazione la deciderà la legge e il sindaco con i commercianti come avveniva prima. Si tratta di un provvedimento di cui abbiamo discusso in Parlamento e in passato ed è una proposta anche del Pd, anche se Renzi dice che è una proposta illiberale. Questa proposta ci viene chiesta dai commercianti, dai padri e madri di famiglia che essendo proprietari di in un negozio dicono: 'se mi mettete in concorrenza con un centro commerciale dal lunedi al venerdi i miei figli non li vedo più".

