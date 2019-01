Per Di Maio il vertice di ieri sera sui migranti è stato un "incontro molto cordiale"

Afp Luigi Di Maio

"Il vertice di ieri sera è stato un incontro molto cordiale come sempre tra me, Giuseppe e Matteo: come sempre riusciamo a raggiungere un accordo e questo governo andrà avanti a lungo": lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio a Radio anch'io. "La soluzione - spiega - è nel mandato che abbiamo dato a Conte: affideremo quei migranti che spettano in quota parte all'Italia alla chiesa Valdese che si è resa disponibile a costo zero" ad accoglierli nelle loro strutture. Un altro mandato importante, aggiunge, "è quello di incontrare il commissario all'immigrazione dell'Unione europea e con lui avviare l'opera di redistribuzione dei migranti che gli altri Paesi avevano detto di prendere dall'Italia".

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.