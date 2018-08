Di Maio: "Faremo un decreto per ricostruire la cassa integrazione per cessazione"

Facebook Di Maio

"Mi sto battendo per risolvere il problema dei prenditori che se ne vanno all’estero e, come ha fatto la Bekaert, lasciano 318 famiglie in strada. Prima, se un’azienda delocalizzava, i lavoratori avevano la Cassa integrazione per 36 mesi, circa l’80% dello stipendio. Da quando il Jobs Act l’ha eliminata finiscono nel vortice dei centri per l’impiego a 50 o 60 anni. Finché non li riformeremo queste famiglie hanno bisogno di aiuto". Lo ha detto Luigi Di Maio, ministro per il Lavoro e lo Sviluppo economico in una intervista al Corriere della Sera. "Viste le crisi che ci ha lasciato il precedente governo si impone un decreto legge per ricostituire la cassa integrazione per cessazione».

