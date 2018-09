Manovra: Di Maio, "È una fake news che aumentiamo Iva. Castelli pienamente operativa"

"È una fake news che aumentiamo l'Iva, non è assolutamente vero". Lo ha affermato il ministro al Lavoro e allo Sviluppo economico Luigi Di Maio, nel corso di un'intervista a Radio24. Il governo - ha aggiunto - non permetterà che i soldi entrano da una finestra e escano dall'altra: " non è il gioco delle tre carte". Il governo ha promesso che sterilizzera' l'aumento dell'Iva e "lo dobbiamo fare". Il ministro risponde invece con una battuta alla domanda sulle mancate deleghe alla viceministra all'Economia Laura Castellei: "Si vede che hanno avuto molto da fare al ministero dell'Economia per il taglio delle spese inutili. Lei e Massimo Garavaglia - ha sottolineato Di Maio - stanno lavorando dal primo giorno e sono pienamente operativi al di la delle deleghe".

