Di Maio: dl crescita e sblocca cantieri entro domani in Gazzetta

Cosimo Martemucci / AGF

Luigi Di Maio

"Tra oggi e domani sia lo sblocca cantieri che il dl crescita dovrebbero andare in Gazzetta ufficiale". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, da Dubai spiegando che "in questa fase si è al lavoro con le associazioni di categoria" perchè ad alcune norme serve una "limatura". Il riferimento è in particolare, ha spiegato, alla norma che riguarda i risparmiatori truffati dalle banche, "sulla quale mettiamo 1,5 miliardi e che quindi deve essere perfetta e condivisa". "In queste ore - ha aggiunto - ci sono interlocuzioni tra la presidenza del Consiglio e le associazioni dei risparmiatori".

