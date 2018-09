Def, Boccia: non esagerare con ricorso al deficit

Monto del presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, sul documento di aggiornamento al Def che dovrà essere varato dal Governo: "Auspichiamo che non si esageri con il ricorso al deficit perchè significa più debito pubblico per il Paese", ha detto Boccia ai giornalisti a margine del Cersaie, Salone internazionale della ceramica per l'architettura e dell'arredo bagno in corso a Bologna.

