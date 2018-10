Dalla cassa integrazione all'Rc auto, le 13 misure previste nel decreto semplificazioni

Dalla proroga degli ammortizzatori sociali per le crisi aziendali all Rc auto, dalle Fs a Genova. Sono alcune delle norme contenute nel dl omnibus per la semplificazione approvato dal Consiglio dei ministri che introduce disposizioni per la deburocratizzazione, la tutela della salute, le politiche attive del lavoro e altre esigenze indifferibili.

1. Cigs per la riorganizzazione aziendale

Si consente la proroga degli ammortizzatori sociali per il 2018 e 2019 per le imprese con più di 100 dipendenti, che abbiano problemi occupazionali. La cassa integrazione puo' essere concessa per 12 mesi per riorganizzazione aziendale e sei mesi per il caso di crisi; -

2. Mobilità in deroga

Il trattamento di mobilità in deroga è concesso per 12 mesi a favore di quei lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018 a condizione che a questi lavoratori siano applicate misure di politica attiva. La stessa misura si applica ai lavoratori dell'area di Termini Imerese e Gela che godono di tale trattamento dal 2016.

3. Semplificazioni

Riforma della governance dell'Agenzia nazionale per il lavoro (Anpal); abolizione del libro unico del lavoro; semplificazione del rapporto biennale del personale; semplificazione in materia di imprese dello spettacolo; semplificazione del deposito dei contratti collettivi; semplificazione in materia di appalti; semplificazione della gestione separata.

4. Rc auto equa

Rc auto equa, con canoni differenziati rispetto al territorio. Si eliminano i vincoli di trasferimento della polizza da un assicuratore a un altro.

5. Altre semplificazioni

Semplificazione per le imprese agro-alimentari, riduzione oneri per le startup, le piccole e medie imprese innovative e gli incubatori; riduzione di oneri informativi e obblighi delle imprese; snellimento delle procedure per la costituzione di società di capitali; definizione dei registri distribuiti (blockchain) e sostegno, con un fondo di venture capital con Cassa depositi e prestiti per investire nelle startup innovative e si creato un fondo blockchain per utilizzare questa tecnologia a sostegno del made in Italy; incentivazione utilizzo strumenti di notificazione telematica; norma 'Bramini' a tutela di chi ha debiti nei confronti delle banche ma vanta crediti nei confronti dello Stato; disposizioni per favorire la circolazione degli immobili oggetto di donazione; esenzioni in materia di invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca.

6. Stop doppio incarico per presidenti di regioni

Viene prevista l'incompatibilità della figura del commissario con qualsiasi altro incarico istituzionale presso la Regione. Transazioni con le aziende farmaceutiche per il ripiano della spesa farmaceutica.

7. Anagrafe dei vaccini

Viene istituita con l'obiettivo di monitorare i programmi vaccinali sul territorio.

8. Fondo per ridurre le liste d'attesa

Istituito il fondo per la riduzione delle liste d'attesa. -

9. Taglio sprechi e vitalizi

si riducono i costi della politica nelle Regioni a statuto ordinario, speciale e nelle province autonome, mediante il calcolo contributivo dei vitalizi derivanti da mandato elettivo regionale. Inoltre, si prevede il blocco del trasferimento dei fondi per i vitalizi alle regioni che non ne prevedano l'abolizione.

10. Ferrovie dello Stato

Si autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per il 2018 per finanziare la parte servizi 2016/2021, del contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e Ferrovie dello Stato. Per la parte investimenti 2017/2021, invece, si prevede la spesa di 600 milioni per il 2018.

11 Fondo di garanzia

Nel fondo di garanzia per le piccole e medie imprese sono assegnati 735 milioni di euro per il 2018. -

12. Genova

Sono stanziati ulteriori fondi per Genova. Per la ristrutturazione dell'Autotrasporto 10 milioni di euro per il 2018 e 15 milioni per l'adeguamento dei porti.

13. Missioni internazionali di pace

Il fondo per le missioni di pace è incrementato in modo da garantirne la copertura finanziaria per tutto il 2018.

