Trump: "Sui dazi sta andando bene, fosse così anche a Hong Kong"

NICHOLAS KAMM / AFP Donad Trump

Gli Stati Uniti e la Cina sono alla "stretta finale" sul negoziato sul commercio. "Sta andando molto bene, ma allo stesso tempo vorremmo che andasse altrettanto bene a Hong Kong". Lo ha detto ai cronisti il presidente Usa, Donald Trump, dopo che i principali negoziatori di Washington e Pechino si sono sentiti telefonicamente per dare gli ultimi ritocchi alla Fase 1 dell'accordo tra Cina e Usa.

"Siamo alle ultime battute", ha detto Trump, che comunque non ha mancato di far riferimento alla situazione di Hong Kong, che rappresenta un punto dolente nei rapporti tra Usa e Cina, dopo che ieri Pechino ha fatto sapere di aver convocato l'ambasciatore Usa, Terry Branstad per protestare contro il passaggio al Congresso degli Stati Uniti dell'Hong Kong Human Rights and Democracy Act, affermando che il disegno di legge equivale a un'interferenza in una questione interna cinese.

