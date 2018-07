Dazi: Ue e Giappone firmano accordo di libero scambio

L'Unione Europea e il Giappone hanno firmato oggi a Tokyo un accordo commerciale, destinato a creare la più grande area di libero scambio al mondo e a rispondere sul piano politico al crescente protezionismo degli Stati Uniti. Una volta ratificato dal Parlamento europeo e dalla Dieta giapponese, l'accordo dovrebbe entrare in vigore a partire dal 2019. L'Italia ha dato il suo consenso alla firma da parte dell'Ue il 6 luglio scorso, non sollevando obiezioni nella procedura scritta avviata in sede di Consiglio. L'accordo Economic Partnership Agreement dovrebbe portare all'azzeramento dei dazi sul 99% degli scambi commerciali tra Ue e Giappone oltre all'eliminazione di una serie di barriere non tariffarie.

