Dazi: Trump prevede esenzioni per Corea Sud, Brasile, Argentina

Il presidente Donald Trump ha firmato una proclamazione che esenta alcuni Stati rispetto ai dazi imposti lo scorso marzo sulle importazioni di acciaio e alluminio negli Stati Uniti. Lo ha reso noto il dipartimento del Commercio Usa. Saranno esentati dai dazi sull'acciaio la Corea del Sud, il Brasile e l'Argentina. Per Buenos Aires l'esenzione riguarderà anche le esportazioni negli Stati Uniti di alluminio. "Le società possono fare richiesta di esenzione per i prodotti sulla base di quantità o qualità insufficienti a disposizione dei produttori di acciaio e alluminio statunitensi", precisa la nota del dipartimento del Commercio. "Il tal caso - si spiega nel comunicato - potrà essere garantita un'esenzione rispetto alle quota e non sarà dovuta alcuna tariffa".

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it