Harley Davidson delocalizza la produzione per sfuggire ai dazi di Trump

L’Harley-Davidson, la storica azienda statunitense delle motociclette che hanno fatto innamorare mezzo mondo, saluta la madrepatria alzando un polverone. Non c'entrano però motori ingolfati, pistoni bloccati o frizioni bruciate: il motivo sono le tariffe imposte dall’amministrazione di Donald Trump alle esportazioni dei prodotti made in Usa. La ragione che ha spinto la casa di Milwaukee a spostare parte della sua fabbricazione di motoveicoli fuori dai confini statunitensi. "Espandere la produzione all’estero per alleviare l'onere dei dazi non è l’opzione che preferiamo, ma è l'unica sostenibile che abbiamo per continuare a rendere disponibili le nostre motociclette ai clienti europei", ha detto il portavoce di Harley Michael Pflughoeft.

Il 25 giugno l’ultracentenaria Harley-Davidson ha annunciato investimenti nelle sue fabbriche che già sono fuori dai confini americani e che producono moto destinate al mercato europeo. Non è però ancora chiaro quale dei suoi impianti, tra Thailandia, Australia, Brasile, India, sarà oggetto dell’intervento.

Bbc riporta che l’aumento dei costi di export dagli Stati Uniti verso il Vecchio Continente, quintuplicato dal 6% al 31% dopo le ultime mosse di Trump, avrebbe costretto l’Harley ad alzare di 2.200 dollari il prezzo delle sue due ruote. Lo scorso anno, aggiunge il sito d’informazione britannico, la società nata nel Wisconsin ha venduto 39.773 esemplari in Europa.

Surprised that Harley-Davidson, of all companies, would be the first to wave the White Flag. I fought hard for them and ultimately they will not pay tariffs selling into the E.U., which has hurt us badly on trade, down $151 Billion. Taxes just a Harley excuse - be patient! #MAGA