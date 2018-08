Dazi: Cina minaccia nuove tariffe su beni Usa per 60 miliardi di dollari

Da qing / Imaginechina Dazi bandiere Usa e Cina (Afp)

Pechino è pronta ad imporre nuove tariffe su beni statunitensi per un valore di 60 miliardi di dollari se Washington alzerà la posta in gioco nell'escalation della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina. Il ministero del Commercio cinese, in una nota, ha dichiarato che i nuovi dazi saranno applicati se Washington darà seguito alla minaccia del presidente Donald Trump di aumentare le tariffe sui beni cinesi per 200 miliardi di dollari.

