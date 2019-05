Dazi: Cina, dal primo giugno tariffe su 60 miliardi di dollari di prodotti Usa

CREDITJOHANNES EISELE / AFP

Xi Jinping

La Cina aumenterà dal primo giugno le tariffe doganali su 60 miliardi di dollari di prodotti americani. Le tariffe varieranno dal 5 al 25 per cento. La Cina "non cederà mai alle pressioni esterne" nella disputa tariffaria con gli Stati Uniti, ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri di Pechino, Geng Shuang, in risposta a una domanda sulle tensioni commerciali con gli Stati Uniti dopo l'innalzamento dal 10% al 25% delle tariffe Usa su duecento miliardi di dollari di esportazioni scattato venerdì scorso. Nel fine settimana, il presidente Usa, Donald Trump, aveva intimato a Pechino di accettare subito l'accordo sul commercio, minacciando nuovi dazi al 25% su altri 325 miliardi di dollari di merci provenienti dalla Cina.

