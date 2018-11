Cyber Monday: negli Usa previste vendite record per 7,8 miliardi di dollari

Negli Usa sono previste vendite record per 7,8 miliardi di dollari per il Cyber Monday, la giornata delle vendite natalizie online. Lo rivela Adobe Analytics. Il risultato sarebbe superiore ai 6,2 miliardi realizzati nei negozi fisici nel Black Friday e dell'18% superiore al Cyber Monday di un anno fa. Alcuni negozi, come Macy's, hanno iniziato le offerte del Cyber Monday gia' nei giorni scorsi e proseguiranno la settimana di Cyber Monsay fino a mercoledì prossimo.

