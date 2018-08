Crollo ponte: Moscovici, fondi Ue considerevoli ma il problema sono le priorità

Il commissario agli Affari economici, Pierre Moscovici, interviene sulle polemiche innescate dal crollo del ponte Morandi a Genova. Per la messa in sicurezza delle infrastrutture i fondi europei già stanziati sono "considerevoli", sottolinea Moscovici, e fa notare che "il problema è avere le giuste priorità per l'uso di queste risorse".

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it