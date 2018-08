Crollo ponte: Consob, accertamenti su andamento Atlantia

La Consob ha svolto nelle ultime tre sedute di Borsa gli accertamenti sull'andamento del titolo Atlantia necessari per verificare la regolarità degli scambi azionari. Lo conferma un portavoce della Commissione. Gli accertamenti sono scattati già martedì 14, quando il mercato ha reagito al crollo del ponte Morandi a Genova penalizzando la quotazione della società concessionaria. Come sempre accade quando si verificano forti oscillazioni di prezzo di un titolo azionario, la Consob verifica come si siano svolti gli scambi, chiedendo agli intermediari più attivi chi c'era dietro gli ordini di vendita, se una pluralità di soggetti o se invece si trattava di scambi piu' concentrati, verificando le quantità e i prezzi delle operazioni.

